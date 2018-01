News | 2018

25.01.2018

Linde Material Handling a lansat un nou sistem de pozitionare al furcilor - View - care permite o vizibilitate excelenta pentru operator in timp ce lucreaza la raft, prevenind efectiv deteriorarea marfurilor, dar si a spatiului de depozitare sau a echipamentului.

View este disponibil pentru toate stivuitoarele electrice si a celor cu motoare cu ardere interna, din gamele cuprinse intre 1,2 si 5 t.



Sistemele de pozitionare a furcilor au devenit indispensabile in multe industrii, acolo unde este necesara o precizie milimetrica in depozitarea marfurilor, fiind in acelasi timp necesar un timp rapid de lucru.

„Obiectivul nostru este de a spori vizibilitatea operatorului, a-i face munca mai usoara si mai sigura. In urma cercetarilor facute, am ajuns la concluzia ca mai multe zone mai mici de vizibilitate sunt mai bune decat doar cateva mai mari“, a explicat Frank Bergmann, director de produs stivuitoare cu contragreutate in cadrul Linde Material Handling.

Astfel, cilindrul lateral a fost amplasat intr-o pozitie mai ridicata, iar cilindri pentru ajustarea pozitiei furcilor, in mijloc. In acest fel au fost obtinute mai multe „ferestre“. Placile din tabla taiata si utilizarea tuburilor in loc de furtunuri contribuie, de asemenea, la oferirea unei vizibilitati mai bune asupra bratelor furcii. In plus, tuburile sunt mai rezistente la coliziune si asigura disponibilitate crescuta a echipamentului.