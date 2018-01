News | 2018

25.01.2018 / Trafic Media Detalii

Numarul accidentelor in care sunt implicate echipamente de manipulat nu este deloc de neglijat, mai ales ca in cazul multor coliziuni operatorii sunt raniti sau chiar mor.

Grupul de Asigurare a Accidentelor Sociale din Germania (DGUV) a facut public recent o statistica prin care se arata faptul ca numarul accidentelor fara victime in care au fost implicate echipamente a crescut de la 10.500, in 2012, la 12.809, in 2016.In acelasi timp, Asociatia Stivuitoristilor din Marea Britanie a anuntat ca aproximativ 1.000 de persoane sunt ranite anual in aceasta tara in accidente de stivuitor si nu se constata nicio imbunatatire in ultimii ani. Deloc de neglijat este faptul ca in doua treimi dintre accidente nu doar operatorul este ranit, ci si alte persoane din depozit.



Printre principalele motive pentru care numarul accidentelor este atat de ridicat se numara ritmul alert de munca, cresterea timpilor de utilizare al echipamentelor si ingustarea spatiilor de manevra in depozite. Se incarca marfuri din ce in ce mai grele, care trebuie ridicate la inaltimi tot mai mari. Chiar daca producatorii de stivuitoare au implementat sisteme tot mai performante pentru a asigura siguranta in operare, instruirea corespunzatoare a personalului nu trebuie neglijata, pentru ca factorul uman ramane decisiv in asemenea situatii.