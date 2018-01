News | 2018

25.01.2018 / Trafic Media Detalii

Cel mai mare retailer online din lume, Amazon, a lansat in Seattle primul supermarket Amazon Go, un concept de magazin fara case de marcat prin care clientii pot plati printr-o aplicatie mobila. Acesta este, oficial, inceputul unui nou tip de shopping.

Magazinul, cu o suprafata de circa 550 m2, comercializeaza preparate ready-to-eat, gustari, produse de brutarie, dar si o selectie de produse alimentare (grocery essentials).



Experienta cumparaturilor fara case de marcat din Amazon Go este posibila prin tehnologia „Just Walk Out” care detecteaza automat daca produsele sunt luate sau puse la loc pe rafturi si tine evidenta lor printr-o aplicatie ce se poate descarca din Apple App Store, Google Play sau Amazon Appstore. Clientii trebuie doar sa isi faca cont pe Amazon Go, sa intre in magazin folosind aplicatia si sa isi faca cumparaturile. Consumatorii care au terminat de facut cumparaturi, dupa ce ies din magazin, la scurt timp, primesc un bon electronic, iar banii pentru produsele achizitionate le sunt luati din contul Amazon Go. Astfel, oamenii pot face cumparaturi intr-un timp mult mai scurt, fara sa mai treaca produsele prin casa de marcat, sa plateasca cash sau cu cardul sau sa interactioneze cu angajatii supermaketului.

Intreg magazinul, precum si rafturile acestuia sunt echipate cu senzori si camere de filmat, fapt pentru care produsele care sunt luate de pe raft pot fi detectate si astfel, pe langa marcarea propriu-zisa a produselor cumparate se pot realiza chiar liste de preferinte ale clientilor.

Cel mai probabil, Amazon va mai deschide si alte magazine Amazon Go daca vanzarile vor fi in crestere. Acest lucru va accelera expansiunea din online in offline a retailerului, activitate care deja include achizitia Whole Foods de anul trecut.