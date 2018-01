News | 2018

26.01.2018 / Trafic Media Detalii

Gefco Romania, subsidiara locala a Grupului cu acelasi nume a continuat si in anul 2017 activitatea sa caritabila deja consacrata pe parcursul anilor anteriori, sustinand actiunile organizatiei „Salvati Copiii Romania”, Fundatiei PARADA si ale Asociatiei pentru protectia animalelor Robi.

In ultimele luni ale anului 2017, compania de logistica s-a alaturat eforturilor organizatiei „Salvati Copiii Romania” de a strange fonduri pentru a salva viata nou-nascutilor de la Spitalul Clinic de urgenta pentru copii Grigore Alexandrescu. Astfel, Gefco a achizitionat un ventilator pentru respiratie asistata, extrem de performant, pentru sectia de terapie intensiva pentru copii de varste mici, care functioneaza in cadrul spitalului. Unitatea era dotata anterior cu doar 3 ventilatoare pentru respiratie asistata, cu o vechime de 17 ani si cu probleme de functionare grave, care nu mai puteau fi remediate. Astfel ca exista o nevoie urgenta de dotare a unitatii cu un ventilator performant, acesta fiind vital pentru realizarea respiratiei asistate la nou-nascutii aflati in stare medicala grava.



Compania si-a orientat, de asemenea, lucrarile de caritate si catre initiativele Fundatiei PARADA de a reintegra in societate copiii orfani, abandonati sau fugiti din familii destramate, violente si abuzive si care isi duc viata pe strada, prin initierea in arta circului. De aceea, in luna noiembrie 2017, angajatii companiei de logistica au contribuit la colectarea de haine, incaltaminte, materiale educative si rechizite pentru copiii inclusi in programele Fundatiei PARADA. Prin implicarea angajatilor Gefco Romania, 260 de persoane au primit ajutor alimentar, peste 300 de persoane au beneficiat de acompaniere sociala si medicala, au fost obtinute 20 de carti de identitate, 3 cazuri de handicap au fost recunoscute de catre autoritatile competente si au fost gasite 2 solutii locative.

Actele caritabile realizate in 2017 au ajutat Asociatia pentru protectia animalelor Robi sa ofere medicamente si ajutor medical pentru peste 300 de catei gazduiti in adapostul asociatiei. Donatiile realizate au contribuit la asigurarea ingrijirii medicale si a altor animale fara adapost, gasite in strada, accidentate sau suferind diferite probleme medicale.