26.01.2018 / Trafic Media Detalii

Grupul MOL anunta lansarea serviciului de car sharing MOL Limo, care include o flota de 100 de masini electrice si 200 de automobile Volkswagen up! traditionale.

„Mobilitatea reprezinta o directie importanta in strategia Grupului MOL 2030. Scopul nostru este de a transforma operatiunile de retail prin abordarea unor zone in crestere ale cererii de consum si de a participa la redefinirea transportului in Europa Centrala si de Est.



Serviciile de car sharing, care vor juca un rol crucial in mixul de transport din marile orase, se potrivesc perfect acestei strategii“, a declarat Peter Ratatics, COO, Consumer Services, MOL Group. MOL Limo reprezinta o solutie flexibila, care permite utilizatorilor sa lase masina la o destinatie aleasa de ei si sa continue traseul folosind transportul public sau chiar bicicleta. Prin serviciile de car si bike sharing - acesta din urma fiind un serviciu lansat acum trei ani - compania este principalul furnizor de solutii de mobilitate pentru locuitorii orasului Budapesta. Obiectivul pe termen lung este extinderea retelei de car sharing din Budapesta si in alte zone, in vederea operarii unei flote complet electrice, in conformitate cu dezvoltarea infrastructurii pentru autovehicule electrice in Ungaria si in Europa Centrala si de Est.