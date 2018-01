News | 2018

26.01.2018 / Trafic Media Detalii

Autorizatiile taxi sunt, de ani buni, obiectul intelegerii intre Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) si grupul mafiot din taximetrie si este la vedere chiar pe site-ul institutiei, semnaleaza Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT). Numarul autorizatiilor taxi fluctueaza de la o luna la alta, desi legea prevede clar ca o autorizatie taxi se elibereaza doar prin lansarea procedurii de atribuire de catre autoritatea de autorizare, prin depunerea actelor de prelungire cu 30 de zile inainte de expirare, urmand sa fie eliberata prelungita, cu data primei zile dupa data expirarii.



„Daca analizam insa procedura de vizare/prelungire a autorizatiilor taxi din 28.02.2010, inseamna ca tot ce nu este eliberat la data de 01.03.2010, este practic anulat. Autorizatiile taxi eliberate incepand cu data de 01.10.2010 au avut insa ca data de eliberare 01.03.2010, in conditiile in care anti-datarea este ilegala. A fost nevoie de acest artificiu pentru a oferi sansa «caracatitei taxi» sa poata promova legea 168/2010, care prevedea posibilitatea cesiunilor de autorizatii de pe o firma pe alta, fara a se pierde valabilitatea acestora“, se arata intr-un comunicat FORT.

FORT solicita conducerii PMB sa explice public cum au reusit sa elibereze autorizatii taxi cu 01.03.2010 acelor firme cesionare de autorizatii, in conditiile in care la data respectiva firmele ce au preluat autorizatiile datornicilor nu erau nici macar infiintate. In acelasi timp, Primaria trebuie sa explice ce se intampla cu autorizatiile taxi care au ramas in analiza de 8 ani, in conditiile in care in lege nu este prevazuta o asemenea procedura.

Astazi, 26 ianuarie a.c., se dezbate Regulamentul propus de Primarie, prin care „administratia publica se preda total mafiei taximetriei, incearcand, in acelasi timp, pacalirea opiniei publice, nemultumita de acest serviciu de utilitate publica. Primarul general, Gabriela Firea, este atrasa intr-o mare capcana. Mare parte din modificarile aduse prin noul regulament depasesc prevederile legii taximetriei in forma actuala“.

FORT aminteste Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ca de serviciile de utilitati publice trebuie sa se ocupe Asociatia de dezvoltare ce are prin lege acest atribut, iar reglementarea la nivel local (metropolitan) a acestui serviciu public nu mai poate fi atributul unic al CGMB. „Legea 38/2003 prevede clar ca o autorizatie taxi retrasa/neprelungita/anulata se redistribuie prin organizarea unei proceduri de reatribuire. De ce oare PMB nu a organizat o asfel de procedura pana acum? De ce exista in jur de 1.000 de autorizatii in «analiza» de peste 8 ani? Poate ca acest lucru este legat de noul regulament supus dezbaterii publice, regulament ce il modifica pe actualul in proportie de peste 80%, mai ales la capitolul criterii de departajare, criterii ce vor fi indeplinite cu siguranta de «caracatita taxi», in defavoarea celor mici, ce nu au «conexiunile necesare»”, se mai precizeaza in comunicatul FORT.