News | 2018

26.01.2018 / Trafic Media Detalii

Grupul de retail Ahold Delhaize, din care face parte si Mega Image, a inregistrat o crestere a vanzarilor nete cu 1,6% (pana la 15,8 miliarde de euro) in cel de-al patrulea trimestru al lui 2017, la rate de schimb similare celor din aceeasi perioada a anului precedent. Pentru intregul an 2017, vanzarile nete ale Delhaize au ajuns la 62,7 miliarde de euro, ceea ce reprezinta o crestere de 1,7%.



Intre statele vestice, Olanda a avut performante puternice, cu un plus 6% in trimestrul al patrulea, iar Belgia a realizat aceleasi vanzari ca cele din perioada anului precedent. In Europa Centrala si de Sud-Est, cresterea vanzarilor a fost de 0,3%, in vreme ce la nivelul intregului an financiar 2017 cresterea grupului de retail a fost de 1%. Performantele puternice ale vanzarilor in aceasta regiune, din care face parte si Romania, au compensat cu vanzarile negative din Grecia, unde performantele slabe in vanzari si-au facut aparitia inca din cel de-al doilea trimestru al acestui an.