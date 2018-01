News | 2018

26.01.2018 / Trafic Media Detalii

Primaria Sfantu Gheorghe si-a propus sa acceseze anul acesta fonduri europene pentru achizitia unei flote de 15-20 de autobuze electrice. Dincolo de imbunatatirea calitatii serviciului de transport public, primarul Antan Arpad spera ca odata cu aducerea noilor vehicule in oras sa incurajeze utilizarea transportului in comun.

Potrivit statisticilor administratiei locale, in Sfantu Gheorghe se inregistreaza anual 800.000 de calatorii cu autobuzele societatii de transport public.