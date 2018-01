News | 2018

26.01.2018 / Trafic Media Detalii

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Registrul Auto Roman (RAR) vor colabora in vederea implementarii si derularii a trei proiecte importante, cu impact asupra tuturor autovehiculelor din Romania.

Primul proiect se refera la efectuarea inspectiilor tehnice de siguranta pentru vehiculele cu avarii ale sistemelor de siguranta rutiera.



In Strategia pentru Siguranta Rutiera, precum si in Planul de implementare a acesteia, adoptate prin HG 755/2016, este prevazuta cresterea sigurantei rutiere prin imbunatatirea starii tehnice a parcului auto, iar una dintre masuri presupune introducerea inspectiei tehnice de siguranta pentru repunerea in circulatie a vehiculelor implicate in accidente rutiere majore. Aceasta masura presupune ca unui autovehicul ale carui sisteme de securitate rutiera sunt grav avariate in urma unui accident, sa i se suspende inspectia tehnica periodica (ITP), urmand ca dupa efectuarea reparatiei sa i se efectueze o verificare a conformitatii starii tehnice. Daca in urma acestei verificari, autovehiculul indeplineste cerintele functionale si dimensionale, inspectia tehnica periodica (ITP) reintra in valabilitate. Aceasta verificare va fi obligatorie doar pentru autovehiculele care au anumite tipuri de avarii ce pot pune in pericol siguranta rutiera. Masura va avea consecinte asupra tuturor autovehiculelor.

Al doilea proiect se refera la constituirea corpului constatatorilor de dauna independenti. Acest proiect vine in completarea Normei RCA si va presupune liberalizarea acestei meserii, asigurandu-se conditiile de independenta, pregatire profesionala si raspundere a viitorilor constatatori de dauna. In urmatoarele luni va incepe dezbaterea pe acest subiect, urmand ca in trimestrul trei al acestui an proiectul sa devina functional.

Al treilea proiect se refera la un serviciu care va fi pus la dispozitie de catre RAR, cu sprijinul ASF, pentru o informare rapida, corecta si transparenta a cumparatorilor de autovehicule la mana a doua. Practic, printr-un sms transmis catre RAR, cumparatorii pot afla date despre istoricul de kilometri ai unui autovehicul, eventuale deficiente avute in timp ale acestuia, precum si informatii generale despre daunele inregistrate de catre acel autovehicul. Piata auto second hand din Romania a fost in ultimii ani subiectul unor dezbateri aprinse cu privire la falsificarea sau ascunderea unor informatii relevante asupra uzurii sau starii tehnice a unui autovehicul. ASF, in limitele furnizarii unor informatii care se supun reglementarilor de protectie a datelor, va sprijini acest proiect prin transmiterea de informatii privind cazierul de daune al fiecarui autovehicul pentru care a fost deschis vreun dosar de dauna.

„Soferii din Romania, consumatori de produse de asigurari, trebuie sprijiniti, informati si protejati de catre ASF si RAR. Implementarea acestor proiecte ambitioase devine din acest moment prioritatea numarul unu atat pentru sectorul de protectie a consumatorilor din ASF, cat si pentru RAR. Vom prezenta periodic buletine informative cu privire la stadiul de implementare al acestor proiecte”, a declarat Ovidiu Wlassopol, Prim-vicepresedinte ASF.