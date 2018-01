News | 2018

Potrivit CNAIR, in data de 27.01.2018 in intervalul orar 17:00 - 17:40 si in data de 28.01.2018 in intervalul orar 13:00 - 13:40, activitatea de emitere a rovinietelor si a peajelor in punctele apartinand OMV Petrom Marketing SRL va fi intrerupta, ca urmare a efectuarii unor lucrari de mentenanta ale sistemului informatic al distribuitorului.