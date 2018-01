News | 2018

26.01.2018 / Trafic Media Detalii

BursaTransport inchide 2017 cu 5,76 milioane de marfuri publicate, respectiv cu o crestere de 15%, comparativ cu 2016. Cea mai buna luna a fost august, Bursa inregistrand un total de 601.760 de marfuri publicate, in crestere cu 13% fata de august 2016.

Din punct de vedere al tipului de transport, ponderea semnificativa este detinuta si in 2017 de transportul intern, urmat de cel international legat de Romania. Observam, totusi, o crestere de la 6% la 8% a celui exclusiv international (rute externe nelegate de Romania).



Referitor la traseele marfurilor postate pe BursaTransport, cea mai mare crestere procentuala au inregistrat-o cele din segmentul de rute externe, nelegate de Romania (61,3%, fata de 2016), urmate de marfurile de import. Cele mai populare rute de import sunt din Germania, Italia, Ungaria, Franta si Polonia, iar pentru exporturi, catre Germania, Franta, Italia, Ungaria si Marea Britanie. De asemenea, in 2017, membrii BurseiTransport au avut acces la marfuri provenite din colaborarea cu alte burse (Teleroute si Cargo.lt). Prin schimbul cu Teleroute au fost afisate pe Bursa peste 4,8 milioane de marfuri, cu precadere pe rute legate de Europa de Vest (Franta, Germania si Benelux), dar si marfuri de cabotaj in Franta (peste 1,1 milioane) si Germania (peste 740.000).

Impreuna cu marfurile postate de membrii proprii, cele provenite din colaborari au ridicat nivelul marfurilor disponibile in BursaTransport la peste 11 milioane in 2017, iar in fiecare din lunile din intervalul mai-septembrie totalul marfurilor a depasit un milion. Referitor la provenienta marfurilor publicate de membri, in 2017 cea mai mare pondere au avut-o companiile de expeditie (65%), urmate de carausi (22%) si de clientii de transport (8%).

Numarul de camioane publicate a fost de 643.000, avand o variatie sezoniera mai pronuntata decat in cazul postarilor de marfa. 31% din camioanele inregistrate pe Bursa in 2017 au fost publicate cu destinatii alternative.

In 2017, BursaTransport a inregistrat o crestere de aproximativ 3% a numarului de clienti. Cea mai importanta crestere s-a înregistrat în strainatate prin intermediul 123cargo, numarul de clienti din afara Romaniei depasind o mie.