30.01.2018 / Trafic Media Detalii

La finalul anului trecut, cu ocazia unui targul de transport din Berna (Elvetia), Krone si furnizorul olandez de soft Astrata - care ofera sisteme telematice independente pentru camioane - au prezentat rezultatul colaborarii lor, care sporeste compatibilitatea dintre sistemele telematice de pe semiremorca si cele de pe autotractor. Krone transmite datele din Krone Telematics catre Astrata prin intermediul unei interfete, Astrata extrage cele mai importante date despre semiremorca pe ecranul soferului sub numele „Trailer Control“, iar ca rezultat soferul este incunostiintat in legatura cu statusurile semiremorcii: temperatura curenta in zonele de racile de pe semiremorca lui Cool Liner multitemperatura sau statusul usilor din zona de racire (deschise sau inchise).



Krone Telematics este legat la sistemele telematice Daimler (Fleetboard) si MAN (RIO) oferite de producatorii de camioane si cu sistemele independente trimble, TomTom, Transics Agheera, Gatehouse, Fleeture, SPEDION si Gutrix (EuroLeasing).