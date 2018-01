News | 2018

30.01.2018 / Trafic Media Detalii

Infrastructura si deficitul de forta de munca sunt doua dintre preocuparile ambasadorului Republicii Federale a Germaniei la Bucuresti, ES Cord Meier-Klodt, pe care le-a reiterat recent, in prezenta Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, cu ocazia unui eveniment organizat de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania).



Tema evenimentului - „Unity through community“ (Unitate prin comunitate) - a dorit sa arate ca doar o comunitate puternica poate crea unitate, fiind celebrata de peste 850 de invitati. La acest lucru s-a referit si Klaus Iohannis, care a subliniat in alocutiunea sa ca aceasta tema se inscrie perfect in exigentele unei abordari pe termen lung, in favoarea consolidarii unei comunitati de afaceri puternice, capabile sa valorifice oportunitatile viitorului, pentru ca „performanta durabila nu inseamna doar beneficii pe termen scurt, ci obtinerea de realizari economice in mod constant si pe termen lung”. Dar acestea nu pot fi obtinute decat intr-un mediu predictibil si stabil. Astfel ca atentia trebuie sa se indrepte asupra mediului de afaceri „care s-a confruntat in ultima perioada cu provocari dintre cele mai nefiresti in planul calitatii si predictibilitatii masurilor economice”. Iohannis a mai aratat ca isi doreste o economie sanatoasa, care sa beneficieze de o „guvernare responsabila si de politici predictibile, astfel incat beneficiile de astazi sa nu devina iluzorii maine sau sa impuna costuri nemeritate pentru generatiile viitoare". Presedintele a dat asigurari oamenilor de afaceri prezenti ca este la curent cu preocuparile si dificultatile pe care mediul de afaceri le intampina si in acest sens va atrage atentia si noului Guvern asupra responsabilitatii decidentilor politici de a asigura, mai presus de orice, stabilitatea economica a Romaniei.

Despre frustrarile oamenilor de afaceri, lipsa de predictibilitate si de incredere a vorbit si Presedintele Camerei de Comert si Industrie Romano-Germane, Dragos Anastasiu. Solutiile ar trebui sa vina tot dinspre mediul de afaceri. In acest sens AHK Romania a creat in cei 15 ani de existenta o comunitate puternica prin care incearca sa influenteze pozitiv deciziile politice, dar „e nevoie ca fiecare sa se implice, asa vom crea unitate”, a spus Anastasiu. La randul sau, ambasadorul Republicii Federale a Germaniei, ES Cord Meier-Klodt, s-a referit la sansele si provocarile pe care le-a intalnit in calatoriile sale prin tara, constatand ca este nevoie de mai multa implicare in intreaga tara, nu doar in regiunile privilegiate. Si inca doua aspecte sunt foarte importante si acestea pot fi rezolvate, mai ales ca exista tot sprijinul din partea companiilor germane: infrastructura si forta de munca. „Drumuri, sine, aeroporturi pe de o parte, liberalizarea pietei muncii, invatamant profesional pe de alta parte. Atat de simplu si totul realizabil. Trebuie doar sa se doreasca, dar mai ales sa se faca”, a spus ambasadorul Germaniei.