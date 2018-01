News | 2018

Dupa Franta, Belgia, Germania, Marea Britanie si Tarile de Jos, si Spania lucreaza la schimbarea a 14 regulamente ce privesc transportul rutier. Printre acestea se numara si Regulamentul (CE) n. 561/2006, confirmat de Curtea Europeana de Justitie in 20 decembrie 2017, potrivit caruia pauza de 45 h nu poate fi efectuata in cabina. Setul nou de reguli ar trebui sa intre in vigoare in iulie 2018, iar pedeapsa pentru cei care nu respecta aceasta interdictie va fi proportionala cu timpul efectiv petrecut in cabina.



Noua legislatie are ca scop blocarea concurentei de dumping a transportatorilor din Europa de Est care isi petrec mult timp in afara tarii de resedinta, traind in conditii precare. In acest fel, companiile implicate ar trebui sa fie fortate sa gaseasca o locuinta adecvata si decenta pentru acesti soferi.