01.02.2018 / Trafic Media Detalii

Levente Gall, directorul General al WebEye Romania, va conduce clusterul WebEye pentru Europa Centrala si de Est, care cuprinde Romania, Ungaria si Slovacia, alaturi de o echipa de peste 100 de angajati la nivelul celor trei tari, cele mai performante in ultimii ani, anunta compania.



„Noua mea pozitie este o provocare in primul rand pentru ca administrez echipele cu cele mai bune rezultate din ultimii ani, care au generat cresteri sustenabile ale business-ului. Anul 2018 este unul de reconstructie a intregului grup, trecem de la o organizare de tip matrice la una de tip cluster pentru a fi mai eficienti si mai puternici, pe o piata tot mai competitiva. Raman atasat emotional de echipa din Romania si ma voi concentra pe alinierea activitatii celor trei tari pe care le conduc, pentru ca doar impreuna putem avea rezultatele pe care ni le-am impus drept obiectiv”, a spus Levente Gall, potrivit sursei citate. La nivelul WebEye au mai fost create 2 clustere, pentru nordul si sudul Europei, care cuprind Polonia, Cehia, Bulgaria, Croatia si Germania. Pe termen mediu, obiectivele companiei astfel structuratesunt listarea la bursa si dezvoltarea la nivel regional, infiintarea de noi linii de business, stimularea inovatiei, cresterea cifrei de afaceri si consolidarea profitului. Astfel, WebEye isi propune diversificarea solutiilor telematice si consolidarea echipei, careia i se datoreaza cresterea cu peste 20% a afacerii, in ultimii ani. Printre cele mai importante solutii dezlvotate in ultimii ani de WebEye se numara: Driving Style, Fuel Measurement, HU-GO - pentru plata taxei de drum in Ungaria, solutii tahograf: eControl si eDownload, WE Connect comunicare, Navigare PTV (Map&Guide), Scanner pentru documente aferente activitatii de transport, etc. Pe plan local, subsidiara grupului a incheiat 2017 cu o cifra de afaceri de peste 3,7 milioane de euro, cu 15% mai mult decat in 2016.