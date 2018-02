News | 2018

01.02.2018

Volvo Buses a anuntat extinderea gamei de produse pentru transportul urban cu noul sasiu B8L, destinat constructiei de autobuze etajate pe trei axe. Sasiul este produs la fabrica Volvo din Borås, Suedia, si deja a fost testat in mai multe orase din Asia, printre care Hong Kong si Singapore.



Sasiul B8L este propulsat de motorul Volvo D8K, de 350 CP, si este echipat cu ESP, EBS, limitator de viteza si asistenta la plecarea din rampa in configuratia standard. Acesta va inlocui modelul precedent, B9TL, care s-a vandut in peste 4.000 de unitati in regiunea Asia-Pacific.