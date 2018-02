News | 2018

01.02.2018 / Trafic Media Detalii

TIP Trailer Services Nordic a decis achizitia unei cantitati semnificative de anvelope Westlake, produse de Zhongce Rubber.

Acordul dintre DSV Road NV, distribuitorul exclusiv al Westlake Tires in Scandinavia si TIP Trailer Services Nordic implica furnizarea unei cantitati extinse de anvelope pentru primul an care urmeaza sa fie folosita si promovata la atelierele TIP Trailer Services din Scandinavia: Gothenburg , Jönköping, Helsingborg, Tilst, Hirtshals, Taulov, Padborg, Høje Tåstrup, Kerava (FI) si Oslo (Vestby) pentru activitatile lor necontractate. „Acesta este un pas important pentru Westlake Tires si DSV in extinderea parteneriatelor si promovarea anvelopei Westlake in Scandinavia", spune Flemming Steiness, Director General DSV Equipment.



DSV Road NV desfasoara mai multe activitati dincolo de serviciile sale de transport, pentru a-si consolida pozitia de afaceri si a obtine mai mult control asupra gestionarii flotei operationale. In 2016, DSV a obtinut drepturile exclusive de distributie pentru Westlake Tires si de atunci a oferit Westlake tuturor transportatorilor contractati, precum si pietei de vehicule comerciale din Danemarca, Norvegia, Suedia si Finlanda. Acordul de distributie - care a fost facilitat in stransa colaborare cu distribuitorul oficial european ZC Rubber Pneuhage - a fost rezultatul faptului ca DSV este extrem de multumit de performanta Westlake Tires pe propriul sau parc din 2012.