01.02.2018 / Trafic Media Detalii

CTP continua procesul de extindere, atat la nivel national cat si international, pe tot parcursul lui 2018. Compania va finaliza aproape 70.000 m2 GLA parcurile din Cluj-Napoca, Pitesti si Timisoara. CTP si-a extins, de asemenea, portofoliul international, de la 4,1 milioane m2 de proprietati de clasa A, la 4,5 milioane m2, situate in peste 80 de locatii strategice.



In acest an, compania va termina dezvoltarile incepute in 2017 in parcurile sale situate in apropiere Cluj-Napoca si Timisoara si va continua dezvoltarea parcului logistic situat in vecinatatea orasului Pitesti. GLA de aproximativ 70.000 de metri patrati, care vor fi livrate in acest an.

Circa 8.000 m2 GLA de la CTPark CLuj II au fost deja inchiriate catre unul dintre clientii CTP, iar restul de 22.000 m2 GLA sunt disponibile pentru leasing si beneficiaza de o structura flexibila care permite impartirea spatiului in diferite dimensiuni, in functie de nevoile clientului, de la 1.500 m2 pana la 10.500 m2. Structura CTPark Timisoara II consta intr-un spatiu de depozitare GLA de 15.000 m2 ocupat de un client si alte doua spatii de aproximativ 9.000 m2 GLA fiecare, dintre care unul este inchiriat unui operator auto local, iar celalalt va fi finalizat in T2 2018 si este disponibil pentru leasing. Cand va fi finalizata constructia celor doua depozite situate in CTPark Pitesti II, circa 5000 m2 GLA vor fi disponibile pentru viitorii chiriasi, restul fiind deja inchiriati.

La nivel national, planurile CTP pentru 2018 includ o extindere de cel putin 300.000 m2, avand ca obiect principal zona situata in vecinatatea capitalei, unde compania detine trei parcuri logistice a caror suprafata cumulata este estimata la 680.000 m2 pana la sfarsitul anului din 2018.