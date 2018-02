News | 2018

01.02.2018

Grupul KION - din care fac parte Linde Material Handling, Still si alti constructori europeni de echipamente de manipulat - a achizitionat un pachet minoritar de actiuni al producatorului chinez EP Equipment, tintind astfel sa-si diversifice oferta pe segmentul utilajelor oferite pentru aplicatii usoare de manipulat marfa. Parteneriatul dintre cele doua companii vizeaza dezvoltarea de produse in colaborare, care sa le faca mai competitive pe pietele pe care acestea activeaza.



„EP Equipment s-a dezvoltat sanatos atat pe piata din China, cat si la nivel global, vizand in special gama de baza a utilajelor de depozit, oferind un raport optim calitate-pret. Prin intrarea in acest parteneriat, grupul KION isi intareste pozitia pe segmentul echipamentelor electrice de depozit“, a declarat Quek Ching Pong, membru in consiliul de administratie KION si seful zonei Asia-Pacific.

EP Equipment a fost infiintata in 1999 si este prezenta in special in China si America de Nord. In 2017, compania a exportat peste 50.000 de utilaje. Piata de echipamente de manipulat din China a crescut in primele noua luni ale anului trecut cu 40% comparativ cu perioada similara din 2016.