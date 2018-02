News | 2018

01.02.2018 / Trafic Media Detalii

Producatorul roman de camioane a cerut sa intre in insolventa in septembrie 2014 si din decembrie 2015 este in reorganizare judiciara pe trei ani, cu posibilitate de prelungire cu doi ani, iar de atunci au trecut opt trimestre in care si-a platit conform planului datoriile la cei inscrisi la masa credala. In ultimii ani productia a fost de cate 30-50 de unitati, cele mai multe vehicule fiind livrate in Asia.



Pe piata interna producatorul a vandut la Confind Campina 12 autosasiuri 8x6 cu instalatii speciale pentru OMV, la UPET Targoviste 3-4 autosasiuri cu 6-7 axe pe an, pentru instalatii petroliere, care au ajuns in Libia, Ucraina, Rusia si Kazahstan, in 2015 a fost subfurnizor al Aerostar Bacau intr-un contract cu Ministerul Apararii, pentru camioane 6x6 cu motor Euro 5 de 290 CP si greutate totala de 21 t, echipate cu platforma cu twistlock-uri, pentru transportul containerelor 1C, si in plus a mai vandut vehicule pentru pompieri in sase judete din sud-estul tarii si vehicule cu macarale, pentru Electrica, impreuna cu Ubemar, respectiv macarale pe autosasiuri 8x4 catre ROMGAZ. Cereri de pe piata romaneasca mai sunt, dar problema este ca Euro 6 e deja obligatoriu, iar Roman nu ofera inca un astfel de motor, insa este posibil ca negocierile cu Mercedes-Benz si MAN pentru achizitia de propulsoare sa se finalizeze in curand si sa se poata face niste prototipuri.

Pe de alta parte, mari sperante se leaga de piata din Asia, unde au fost realizate doua prototipuri pentru Pakistan si se spera la castigarea unui contract pentru un numar important de unitati, si au fost livrate la inceput de 2017 in Taiwan doua autocamioane 8x4 pentru transport de containere.

Mai multe detalii despre activitatea firmei brasovene puteti citi in numarul din februarie al revistei Tranzit. Iar la https://drive.google.com/file/d/1gUYzw_MlQu8MSLj-4tGxfEpnsvahB2DW/view

- puteti vedea un film despre istoricul Roman Brasov, firma infiintata in 1921, sub numele de Romloc, care se ocupa la acel moment de reparatii la vagoane, dupa care in perioada razboiului a produs armament, iar in 1948 a fost nationalizata si a primit numele de Steagul Rosu Brasov. Pentru a produce camioane asa cum se dorea era nevoie de aprobarea URSS, care insa, prin diviziunea muncii din cadrul CAER, intentiona sa transforme Romania si Bulgaria in tari agricole, astfel ca numai dupa indelungi insistente Hrusciov si-a dat acordul pentru pregatirea liniilor de productie in toamna lui 1953 si pentru acordarea licentei autocamioanelor ZIL 150. Iar in 1954 s-au produs la Roman 700 de camioane numite SR 101. Cum au evoluat de atunci vehiculele grele romanesti, mai ales din punct de vedere al sarcinii utile, al consumului, al colaborarii cu diversi producatori de renume si al numarului de tari unde se exportau puteti vedea tot pe pe https://drive.google.com/file/d/1gUYzw_MlQu8MSLj-4tGxfEpnsvahB2DW/view.