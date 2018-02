News | 2018

01.02.2018 / Trafic Media Detalii

Grupul MHS Truck & Bus a incheiat 2017 cu vanzari totale de 90 de milioane de euro, situandu-se pe locul I in topul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei pe domeniul sau de activitate. Nu mai putin de 1.178 de camioane MAN au fost inmatriculate anul trecut in tara noastra, ceea ce ii confera producatorului german o cota de piata de 17% pe segmentul autovehiculelor grele - cea mai buna performanta din ultimii trei ani. Increderea clientilor in produsele MAN este confirmata si de clasarea pe prima pozitie in raportul TÜV pentru vehicule comerciale, pentru al cincilea an consecutiv.



In totalul volumelor de camioane noi luvrate se numara si sapte flote, cea mai mare fiind de 50 de unitati. Majoritatea vehiculelor grele au fost destinate transportului international, cel mai solicitat model fiind MAN TGX 18.460 EfficientLine3. De asemenea, s-a inregistrat o crestere a cererii modelelor cu motorizare de 500 CP.

Separat, au fost vandute 333 de camioane second-hand, precum si 4 autocare MAN/Neoplan.

„In 2018 suntem convinsi ca vom repeta performanta din anul anterior. In sprijinul acestei estimari stau produsele premium, precum si reteaua de service-uri foarte bine dezvoltata si serviciile after sales de calitate superioara“, a declarat Michael Schmidt, presedintele MHS Truck & Bus Group.