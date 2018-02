News | 2018

01.02.2018 / Trafic Media Detalii

2017 a fost un an foarte bun si pentru activitatea after-sales a MHS Truck & Bus Group, cifra de afaceri pe acest segment fiind de 22 de milioane de euro. Activitatea a fost sustinuta prin campaniile derulate pentru piese de schimb originale MAN, structura imbunatatita a agentilor de vanzari mobili precum si programul de garantie extinsa a pieselor de schimb.



Incepand cu mai 2017, constructorul german a prelungit la 24 de luni garantia pentru piesele originale MAN, ecoline si accesoriile originale MAN. Garantia este disponibila atat la nivel european cat si la nivel international, MAN fiind singurul producator de vehicule comerciale grele care ofera acest tip de garantie.

Anul trecut a continuat strategia de organizare de cursuri pentru tehnicieni, prin intermediul celor doua centre de perfectionare din Bucuresti si Sibiu. Cursurile respecta conceptele MAN Academy si standardele MAN, cu programe de instruire teoretica si practica.

MHS Truck & Bus Group si-a completat reteaua nationala, in a doua jumatate a anului trecut, cu un nou dealer VW vehicule comerciale la Brasov. Sediul noului dealer se afla in locatia reprezentantei MAN din Brasov. De asemenea, in octombrie au fost puse bazele companiei de logistica MHS Logistic Services, al carei scop este de a optimiza transportul national si international, precum si administrarea depozitarii intermediare a pieselor de schimb necesare companiilor din cadrul MHS Holding.