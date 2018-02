News | 2018

02.02.2018

Compania de inchirieri utilaje pentru acces si lucru la inaltime, Industrial Access, anunta lansarea aplicatiei mobile MySmartRent, prima solutie de acest gen oferita de o companie din industria de profil clientilor sai. Cu un design original si facilitati moderne de gestiune si supervizare, MySmartRent le ofera utilizatorilor vizibilitate si transparenta maxima si le permite sa detina un control total al operatiunilor desfasurate (24/7).



MySmartRent ofera o suita de functii adaptate cerintelor clientilor, si reprezinta un upgrade al versiunii web a aplicatiei. ”Prin intermediul MySmartRent, Industrial Access se intoarce la radacinile sale antreprenoriale, unde totul este aliniat intereselor clientilor valorosi ai companiei, de la care invata in permanenta cum sa se perfectioneze si sa devina o companie mai competitiva”, spune Stefan Ponea, fondator si director general al Industrial Access. “Inca de la infiintarea companiei, in 2005, viziunea si capacitatea de a digitaliza serviciile si activitatea ne-au propulsat intr-o pozitie de lider in domeniu si ne-au asigurat recunoastere nu doar la nivel national, ci si mondial. Inovand permanent, am dovedit ca o afacere romaneasca poate deveni un reper international de performanta si eficienta, chiar si in domeniul constructiilor, unde piata a suferit atat de mult in ultimii 10 ani”, adauga Ponea.

Clientii Industrial Access pot folosi aplicatia mobila pentru a obtine informatii rapide cu privire la tipul echipamentului inchiriat, numarul de utilaje, perioada de inchiriere sau alte detalii contractuale. In plus, ei au acces la facturile pentru serviciile utilizate, precum inchirieri, transport sau alte servicii conexe. Prin serviciul de ofertare, ei pot monitoriza starea solicitarilor realizate. Cu alte cuvinte, asigura un panou de bord complet, care pune beneficiarul in control si il ajuta pe acesta sa aiba o imagine de ansamblu, concisa, transparenta, precisa si eficienta, adaptata nevoilor sale individuale si care ii elibereaza din resursele pe care, in lipsa unei astfel de aplicatii, ar trebui sa le aloce pentru aprovizionarea si gestiunea parcului de utilaje inchiriate, pe diferite proiecte, cu diferite stadii de executie, costuri indirecte s.a.

Aplicatia MySmartRent aduce in plus fata de varianta web optiunea unei cautari avansate si a unei filtrari complexe a datelor continute in contul clientului, in functie de o multitudine de criterii alese de acesta (de exemplu, pe baza perioadei de inchiriere). Un instrument puternic pentru client este oferit de posibilitatea vizualizarii in timp real, pe o harta digitala interactiva, a tuturor echipamentelor inchiriate. Aceasta facilitate il ajuta pe utilizator sa ia decizii rapide, adaptate provocarilor pe care acesta le are in proiectul sau: lipsa front de lucru, urmarire centralizata in timp real a gradului de folosire a echipamentelor de catre echipele sale, supervizarea subcontractorilor care folosesc echipamentele in diversele faze ale lucrarii s.a.m.d.

Pentru a facilita comunicarea dintre client si Industrial Access, aplicatia mobila simplifica procesul de creare a unei operatiuni. Utilizatorii pot solicita in mod rapid o interventie de service, un retur sau o extensie de contract, avand si posibilitatea de a cere suportul echipei Industrial Access din aplicatie, pana la nivel de management, direct si fara birocratie, trasabilitatea si rapiditatea raspunsului fiind o prioritate de prim rang. “Aceasta ultima facilitate confirma angajamentul ferm de a invata in permanenta, in special din greselile facute, de a progresa si de a ne pastra statutul de furnizor preferat al majoritatii clientilor nostri”, declara Ponea.

La cererea clientilor existenti care folosesc deja versiunea web a portalului MySmartRent, a fost introdusa o noua sectiune, ce contine informatii detaliate cu privire la sesizarile si interventiile de service efectuate de echipele mobile de service pentru utilajele inchiriate. Astfel, clientii au vizibilitate si control direct asupra vitezei de reactie in caz de defect, a calitatii si corectitudinii operatiilor efectuate, de la momentul inregistrarii unei sesizari, pana la rezolvarea integrala a incidentului, toate documentele intocmite fiind disponibile in timp real in format digital, inclusiv cu poze si rapoarte de lucru. Pentru a promova transparenta cu privire la activitatile realizate, clientilor le este oferita o sectiune de rapoarte cu grafice relevante, accesibila in aplicatia mobila pentru a monitoriza rezultatele colaborarii cu furnizorul Industrial Access.

Aplicatia este disponibila intr-o prima etapa pentru platforma Android, urmand sa fie lansata si versiunea pentru iOS (care se afla in faza de testare).