News | 2018

09.02.2018 / Trafic Media Detalii

P3 a continuat dezvoltarea activa si investitiile in intreaga regiune, incepand constructia a aproape 600.000 m2 de spatii noi si finalizand achizitii strategice in mai multe tari, inclusiv un portofoliu important in Spania la inceputul lui 2017, pentru mai mult de 240 milioane de euro. La sfarsitul anului trecut, echipa de dezvoltare a companiei achizitionase mai mult de 100 de hectare de teren in Europa.



Cat priveste tara noastra, P3 a continuat dezvoltarea parcului de la km 13 atat prin constructia de noi depozite, cat si prin achizitia de terenuri, iar anul acesta compania a anuntat inaugurarea de noi locatii atat in Bucuresti, cat si in vestul tarii.

Anul trecut, P3 a livrat in Romania 65.000 m2 in trei depozite noi in parcul P3 Bucharest, ajungand la suprafata totala de 370.000 m2. Tot in 2017 a finalizat achizitia a peste 17 ha de teren langa P3 Bucharest, cu intentia de a extinde parcul la 500 000 m2 in urmatorii doi ani.

In 2017, P3 a reinnoit si extins contracte cu chiriasii existenti, pentru o suprafata mai mare de 70.000 m2.

P3 a semnat Acordul Global al Natiunilor Unite „United Nations Global Compact“, demonstrand angajamentul in vederea reducerii impactului asupra mediului.