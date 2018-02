News | 2018

09.02.2018 / Trafic Media Detalii

Binecunoscut mai ales de la raliul Dakar, pe care l-a si castigat de doua ori, in 2012 si 2016, pilotul olandez Gerard de Rooy a ales sa participe anul acesta la Africa Eco Race, desfasurat in aceeasi perioada cu Dakar, si si-a trecut in palmares prima sa victorie in aceasta competitie, la categoria camioane T4 - dar nu si la general, deoarece au fost clasificate impreuna mai multe categorii de vehicule - avandu-i drept coechipieri pe Derek Rodewald (Polonia) si Moi Torrellardona (Spania).



Peste 100 de echipaje (autoturisme, quad-uri, motociclete si camioane) au luat startul la Monaco in aceasta competitie care isi propune sa incurajeze folosirea de echipamente ce reduc emisiile de noxe, iar intrecerea in sine a inceput la Nador (Maroc) si a masurat 6.000 km. In raliul camioanelor, din cele 14 echipaje inscrise, au trecut linia de sosire de la Dakar 11.

Camionul Iveco 4x4 al Petronas Team De Rooy a fost echipat, ca si in 2017 la Dakar, cu anvelope Goodyear ORD cu dimensiunea standard 375/90R22.5, parteneriatul dintre Goodyear si De Rooy avand deja o durata lunga.