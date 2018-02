News | 2018

Cefin Trucks a sarbatorit, alaturi de clienti si jurnalisti, un an de cand este unic importator si distribuitor in Romania al camioanelor Ford Trucks, si cu aceasta ocazie Stefano Albarosa, CEO-ul companiei, a trecut in revista principalele realizari din 2017 in materie de investitii (4,5 milioane de euro, din care trei milioane de euro in stocul de vehicule si de piese de schimb si 1,5 milioane de euro in demararea activitatii, rebranduire si dezvoltarea retelei), de vanzari (158 de camioane noi, iar in 2018 ar urma sa se ajunga la 360, din care 170 de autotractoare, 130 de camioane de constructii si 60 de vehicule specializate) si de retea (care acum include, in afara de centrul de vanzari si service de 17.000 m2 din Bucuresti, cel mai mare din sud-estul Europei, alte 11 puncte, din care doua apartin Cefin si restul sunt ale unor parteneri).



Printre noutatile aduse de Ford Trucks in 2017 se numara disponibilitatea cu cabina dubla a vehiculelor usoare, rezervoarele mai mari, deci o autonomie mai buna, pentru modelele mega, betonierele noi cu autosasiuri mai usoare (si tot pentru aceste modele posibilitatea echiparii si cu motorul mai mic, de 9 l, nu doar cu cel de 12,7 l, cu frane pe discuri si cu pachet extra heavy duty, pentru exploatare in conditii extreme, cu ambreiaj dublu, pentru reducerea socurilor in transmisie, si cu arbore cardanic mai robust), si cresterea masei totale pana la 41 t a camioanelor grele, pregatirea din fabrica a basculantelor pentru a primi utilaje de deszapezire si modificarea curbei motoarelor de 480 CP, pentru marirea intervalului de moment maxim de la 1.000-1.200 rpm in trecut la 1.000-1.400 rpm acum, puterea maxima fiind atinsa astfel la o plaja mai larga de turatii.

Din 2018 va fi disponibila si o cabina mai mare, cu latime de 2,5 m, pentru transport pe distante lungi. Si in prezent camioanele Ford Trucks pot fi si chiar sunt folosite la astfel de aplicatii, asa cum puncteaza Stefano Albarosa, dar uneori se simt cei 5 cm in minus in stanga si in dreapta, inconvenient care va fi inlaturat in curand.

In ceea ce priveste vehiculele cu propulsii alternative, reprezentantii Ford Trucks declara ca producatorul are un centru puternic de cercetare si dezvoltare si ca intentioneaza sa treaca la modele pe gaz sau electrice, pentru a-si pastra competitivitatea.