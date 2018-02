News | 2018

09.02.2018

Prin intermediul retelei Eures, angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani 649 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Germania si Danemarca.

In Spania, angajatorii cauta 158 de agricultori, in timp ce in Germania majoritatea celor 115 locuri sunt pentru soferi de camion si salvamari, arata datele centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.



Totodata, in Danemarca sunt disponibile 100 de locuri pentru lucratori in agricultura - culegatori de mazare. De asemenea, mai mentioneaza sursa citata, Olanda ofera 91 de locuri de munca, majoritatea pentru lacatus confectii metalice, sudor si culegator de capsune, iar Polonia dispune de 40 de locuri de munca pentru specialisti in relatii cu clientii. Totodata, in Cehia sunt 31 de locuri de munca vacante, in Portugalia - 30, Finlanda - 23, Belgia - 16, Marea Britanie - 15, Malta - 10, Luxemburg - 10, Bulgaria - opt, iar in Norvegia sunt doua posturi vacante, pentru frizeri.