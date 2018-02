News | 2018

09.02.2018 / Trafic Media Detalii

Castigul salarial mediu nominal net a fost de 2.629 lei, in decembrie, in crestere fata de luna precedenta cu 165 lei, respectiv 6,7%. La polul opus, cele mai mari scaderi ale castigului salarial mediu net au fost intre 1,5% si 3% in fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor, transporturi aeriene, fabricarea echipamentelor electrice, alte activitati industriale, arata datele % Institutului National de Statistica (INS).



Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in extractia petrolului brut si a gazelor naturale (9.239 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1.481 lei). In luna decembrie 2017, in majoritatea activitatilor din sectorul economic, nivelul castigului salarial mediu net a fost mai mare fata de luna noiembrie 2017.

„Cresterile castigului salarial mediu net fata de luna precedenta s-au datorat acordarii de prime ocazionale (prime trimestriale, semestriale, anuale, pentru performante deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si din alte fonduri (inclusiv tichete de masa si tichete cadou), dar si realizarilor de productii ori incasarilor mai mari (functie de contracte/proiecte). De asemenea, cresterile castigului salarial mediu net au fost cauzate de disponibilizarile de personal cu castiguri salariale mici din unele activitati economice“, arata INS.

Cele mai semnificative scaderi ale castigului salarial mediu net au fost intre 1,5% si 3% in fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor, transporturi aeriene, fabricarea echipamentelor electrice, alte activitati industriale. In sectorul bugetar s-au inregistrat cresteri ale castigului salarial mediu net fata de luna precedenta in sanatate si asistenta sociala (+2,9%), respectiv in administratie publica (+0,6%). Castigul salarial mediu net a scazut in invatamant (-4,3%) ca urmare a inceperii vacantei scolare si reducerii sumelor reprezentand plata cu ora a cadrelor didactice.