09.02.2018 / Trafic Media Detalii

Asociatiile de afaceri din Germania au lansat o initiativa comuna pentru combaterea furturilor de marfuri din ce in ce mai mari din intreaga tara, care, conform unui nou raport, duc la pierderi de produse estimate la 1,3 miliarde de euro pe an.



Dimensiunea problemei a fost identificata prin calculele comune ale mai multor asociatii profesionale, conduse de Asociatia pentru Protectia Activelor Transportate (TAPA). Potrivit analizei, in fiecare an sunt furate in Germania marfurile transportate de aproape 26.000 de camioane, media fiind de un camion atacat la fiecare 20 de minute. In plus fata de valoarea bunurilor, grupul declara ca exista daune suplimentare de 900 de milioane de euro cauzate de sanctiuni pentru intarzierile de livrare, costul inlocuirii produselor furate si repararea daunelor la vehiculele vizate de hotii de marfa.

Una dintre cele mai mari provocari identificate in raport este nivelul scazut de raportare si inregistrare a furturilor de marfuri din Germania, care urmeaza unei tendinte similare observate in intreaga Europa, precum si faptul ca multe dintre incidentele de furturi din vehiculele din Germania implica camioane inregistrate si asigurate in alte tari europene. Intelegerea adevaratelor cauze si a impactului crimei din transportul de marfuri in Germania este, de asemenea, greu de realizat, deoarece agentiile germane de aplicare a legii nu isi pastreaza propriile statistici privind criminalitatea marfurilor, asa cum au afirmat asociatiile.

Odata cu lansarea noului grup de lucru „Prevenirea furtului in transportul de marfuri si logistica“, asociatiile solicita un sprijin sporit si mai multe actiuni din partea agentiilor de aplicare a legii din Germania.

Intr-o declaratie, Grupul de lucru a declarat ca asociatiile de afaceri care sprijina aceasta initiativa o fac din cauza amplorii furturilor de marfuri si a impactului lor asupra companiilor din Germania. Grupul de lucru isi propune sa sporeasca siguranta logisticii transportului, printre altele, prin implementarea unor standarde mai inalte de siguranta si de investitii in tehnologie de localizare, sisteme de alarma antifurt, imobilizatoare si spatii de parcare securizate.

„Solicitam autoritatilor sa ofere mai mult sprijin prin cresterea presiunii pentru cautarea si prinderea organizatiilor criminale active pe plan international. De asemenea, politia trebuie sa fie mai prezenta in parcarile de pe langa autostrazi, iar unitatile de politie specializate si organele de drept ar trebui sa contribuie la eficientizarea aplicarii legii transnationale. „Pentru a adopta masuri preventive si represive specifice, autoritatile de investigare trebuie sa imbunatateasca inregistrarea infractiunilor de «furt de marfa» si sa creeze conditiile pentru raportarea uniforma la nivel national a acestor infractiuni. Lipsa de personal, retelele slabe si specializarea redusa servesc numai la intarzierea investigatiilor. Aceasta situatie trebuie abordata cat mai curand posibil“.

Din Grupul de Lucru pentru Prevenirea Furtului in Transportul de Marfa si Logistica fac parte 13 asociatii din Germania. In sprijinul obiectivelor acestuia, TAPA va incuraja companiile din intreaga tara sa-si sporeasca adoptarea celor trei standarde ale industriei pentru securitatea lantului de aprovizionare: cerintele de securitate a infrastructurii (FSR) si noile cerinte privind securitatea parcarii (PSR).

TAPA a fost infiintata in 1997 pentru a aborda problema multidimensionala a furturilor de marfuri din lantul de aprovizionare prin dezvoltarea si aplicarea standardelor globale de securitate, a practicilor recunoscute in domeniu, a tehnologiei, educatiei, comparatiei, colaborarii in materie de reglementare si identificarii proactive a tendintelor criminalitatii amenintarile de securitate ale lantului de logistica. Astazi, compania se mandreste cu peste 800 de companii membre la nivel global, incluzand multi dintre cei mai mari producatori de servicii de logistica din lume, precum si principalii operatori de transport si de transport de marfuri din IMM si alte parti interesate.