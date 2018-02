News | 2018

Expertii Bosch din Cluj-Napoca au sarbatorit, la finalul lunii ianuarie, incheierea primei editii a cursului „Tehnologia, dinamica si controlul masinilor autonome”. Proiectul a fost initiat la inceputul anului universitar 2017-2018 de Bosch in colaborare cu Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Automatica si Calculatoare.



Cursul are ca scop familiarizarea studentilor pasionati de tehnologie cu domeniul conducerii autonome, fiind unul dintre primele initiative in domeniu din tara. Studentii din anul patru, inscrisi in program, au avut ocazia sa lucreze cu tehnologii de ultima ora folosite in domeniul conducerii autonome si sa inteleaga principiile de baza ale acestor tehnologii. Sub indrumarea specialistilor, au parcurs 13 cursuri si 13 laboratoare, si au studiat domenii precum fuziunea senzorilor, conectivitatea sau sisteme de directie. Aceste tehnologii sunt bazele pe care se construiesc masinile viitorului, care vor contribui la un mediu mai sigur si vor creste siguranta si confortul la volan.

„Prin acest curs de conducere autonoma vrem sa le oferim tinerilor o perspectiva de ansamblu, prin care sa inteleaga importanta cunostintelor practice, sa identifice ce le place si in ce directie pot continua dupa terminarea studiilor“, a declarat Dennis Raabe, directorul Centrului de Inginerie Bosch din Cluj-Napoca.

In cadrul evenimentului, organizat la Cluj-Napoca in Centrul de Inginerie Bosch, studentii au primit diplomele de absolvire si au interactionat indeaproape cu expertii Bosch. Ei au experimentat procesarea de imagini la bordul unui vehicul de teste si actiunea algoritmilor directiei asistate electric asupra volanului in cadrul unui simulator. In plus, inginerii Bosch au prezentat participantilor la eveniment proiecte de actualitate, ce contribuie la viitorul mobilitatii.

Centrul de Inginerie Bosch din Cluj-Napoca acorda o importanta deosebita inovarii continue si colaboreaza cu alte centre de cercetare si dezvoltare din reteaua globala Bosch, dar si cu fabrica locala din Jucu, cei peste 300 de ingineri din Cluj dezvolta produse cu competente inalte in software, hardware, ingineria fiabilitatii si mecanica. Tehnologia pentru conducerea autonoma, internetul lucrurilor, industria conectata (Industria 4.0) si vehiculele electrice sunt doar cateva exemple din portofoliul de inginerie Bosch din Cluj-Napoca. Centrul de Inginerie din Cluj intentioneaza sa isi extinda operatiunile in Romania in urmatorii ani.