12.02.2018 / Trafic Media Detalii

LafargeHolcim a semnat doua acorduri, unul pe continentul african, celalalt in America Latina, devenind astfel furnizor de materiale pentru doua proiecte portuare majore, DP Worl Posorja, in Ecuador, si complexul West Nador Med in Maroc.

Situat la 30 km de Nador, pe coasta mediteraneana, Nador West Med este un port complex. Prima faza a proiectului, care este programata pentru finalizare in 2020, include construirea digurilor, trei terminale pentru petrol / vrac si un terminal de containere. Pentru proiectul marocan, LafargeHolcim va furniza un ciment special. Solutiile sale vor fi utilizate pentru fabricarea de chesoane, diguri si docuri.



Situat la 65 km de Guayaquil, portul multifunctional de apa adanca din Posorja este o poarta de acces din Ecuador catre pietele mondiale. Compania de inginerie portuara din cadrul Companiei de Constructii de Comunicare din China (CCCC), responsabila cu proiectul, a semnat un contract cu filiala locala a LafargeHolcim pentru furnizarea de ciment pentru poduri si docuri prefabricate.