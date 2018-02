News | 2018

12.02.2018 / Trafic Media Detalii

Grupul european de constructii Strabag SE anunta ca va construi o fabrica de motoare pentru Mercedes-Benz, in Polonia. Proiectul pentru construirea celei mai mari hale de productie si de asamblare (96.000 m2) are o valoare de aproximativ 61 de milioane de euro si un termen de realizare de 12 luni, potrivit arenaconstruct.ro. Acesta va fi implementat de un consortiu format din Strabag si companiile poloneze TKT Engineering si Elektromontaz-Poznan, ponderea Strabag fiind de 70,1%. “Aceasta va fi prima fabrica de motoare a Mercedes-Benz din Polonia. Motoarele cu patru cilindri pe benzina si diesel pentru autoturismele Mercedes-Benz vor fi produse aici”, spune Thomas Birtel, CEO Strabag SE. In plus, consortiul va construi aici si o cladire de birouri de 1.900 m2. Constructia este programata sa fie finalizata in ianuarie 2019.



Noua fabrica este construita in Jawor, in vestul Poloniei, o regiune puternica din punct de vedere economic in care s-au facut investitii importante in infrastructura de transport. Jawor este conectat la autostrada S3, iar apropierea de Wrocław si de autostrada A4 sunt alti factori care contribuie la atractivitatea locatiei.