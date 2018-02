News | 2018

13.02.2018

Kögel introduce treptat si pe alte modele de semiremorci - Cargo, Mega si Light - cadrul exterior si caroseria de pe Lightplus, alaturi de alte optimizari - in special sisteme modulare cu module noi, optimizate si uniforme, si alte componente - ca parte a noii generatii NOVUM. Astfel, clientii pot beneficia de un nivel ridicat de personalizare, pentru a se adapta oricaror cereri de transport.



Toate semiremorcile din noua generatie NOVUM vor avea un cadru sudat robust, rezistent la torsiune, cu bare transversale pe intreaga latime, pentru sarcini utile mari si incarcaturi compacte. Placa din spate noua, mai subtire si totusi mai puternica, adauga si mai multa stabilitate, ca si noua consola pentru iluminare de pe peretele fata, care transfera fortele de-a lungul partilor laterale ale cadrului. Noul profil al cadrului exterior creste mult accesibilitatea punctelor de ancorare ale sistemului VarioFix, facand posibila fixarea marfii pe cadrul exterior perforat din otel chiar si atunci cand prelata este inchisa si in combinatie cu coborarea partilor laterale. Cand se folosesc centuri cu carlige cu clesti partile laterale trebuie sa fie deschise pentru a le atasa. Partile laterale pot ramane inchise cand se prind curele cu carlige plane. Cele 13 perechi de catarame din dotarea standard sunt acum disponibile cu carlige de prindere pe partile laterale, pentru manevrare mai usoara, si au o forta de 2.500 sau 4.000 kg.

Caroseria in varianta de baza are peretele din fata, inclusiv stalpii de la colturi, stalpii din spate si usa spate, din aluminiu. Noua caroserie este mai usoara, mai ales daca se comanda acoperis liftabil. Iar paletii sunt mai usor de pozitionat langa peretele fata cand incarcarea se face prin lateral. Noua generatie de semiremorci are certificat DIN EN 12642 Code XL.

Kögel va introduce treptat aceste optimizari pentru toate variantele Cargo, Mega si Light: Lightplus este deja disponibil, din martie Cargo Coil si Cargo Coil Rail vor trece si ele la noua generatie NOVUM, iar celelalte modele vor fi disponibile pana la IAA Hanovra 2018 sau imediat dupa.