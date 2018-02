News | 2018

13.02.2018 / Trafic Media Detalii

Pentru soferii profesionisti timpii in care asteapta la incarcare/descarcare trebuie considerati program de lucru, conform deciziei din 13 noiembrie 2017 a Curtii de la Milano, sectiunea specializata pe probleme de munca si sesizata de un conducator auto pedepsit de angajator de mai multe ori cu sanctiuni disciplinare sau cu taieri de salariu si amenintat cu concedierea pentru ca a folosit tahograful in mod necorespunzator, adica l-a tinut in modul „ciocan“, indicand programul de lucru, in timp ce astepta la incarcare, cand de fapt, spune angajatorul, ar fi trebuit sa-l tina in „patratul barat“, indicand un timp „la dispozitie“.



Potrivit publicatiei italienesti „Uomini e Trasporti”, tribunalul nu a acceptat punctul de vedere al companiei, din mai multe motive. Mai intai pentru ca, atata vreme cat supravegheaza o activitate - incarcarea sau descarcarea - soferul nu poate sa dispuna liber de timpul sau si trebuie sa ramana la locul de munca. Apoi, conform contractului colectiv de munca, el este responsabil pentru continutul vehiculului si pentru orice pierdere si dauna. Iar daca in unele cazuri se intampla ca soferul sa se indeparteze de locul incarcarii/descarcarii, el face asta numai cu permisiunea managerului. In plus, durata probabila a operatiunilor de incarcare si descarcare nu poate fi cunoscuta dinainte.