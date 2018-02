News | 2018

13.02.2018 / Trafic Media Detalii

Iveco si BNP Paribas Leasing Solutions au demarat o colaborare prin care sprijina operatorii de transport sa isi innoiasca flotele cu vehicule propulsate de motoare electrice, pe gaz natural comprimat sau lichefiat sau bio-metan.

Vehiculele care vor beneficia de conditii preferentiale de finantare sunt Iveco Daily (gama Blue Power), Eurocargo Natural Power si Stralis NP 460.



Oferta de finantare va fi disponibila in Belgia, Franta, Germania, Italia, Olanda si Marea Britanie, prin reteaua de dealeri Iveco, sub brandul „Iveco Capital“ by CNH Industrial Capital Europe.