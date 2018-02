News | 2018

13.02.2018 / Trafic Media Detalii

Odata cu inaugurarea ultimei statii de gaz natural lichefiat MZ Energia din Brembate, la inceputul lui februarie a.c., reteaua LNG din Italia numara acum nu mai putin de 15 puncte de alimentare.

Statia MZ Energia din Brembate este detinuta de compania pe.tra, specializata in servicii logistice si transport intermodal. Proiectul a luat nastere in urma cu doi ani, pe baza experientei din Spania a operatorului italian, care asigura servicii de transport intre fabrica CNH Industrial din Madrid si Valladolid; mai exact, curse shuttle cu plecari la fiecare 45 de minute, in total, 28 de curse pe zi.



In doi ani au fost efectuate 12.500 de curse, acoperind 5.830.000 km. Familia Pellegrinelli, care detine compania pe.tra, a decis astfel sa aduca experienta spaniola si in Italia, investind 3 milioane de euro in cel mai mare siloz de gaz natural lichefiat din Europa, cu o capacitate de 120 m3. Megasilozul este incarcat de doua ori pe saptamana cu ajutorul cisternelor care sosesc din Franta. In functie de amploarea pe care o va lua utilizarea gazului natural lichefiat, investitia se estimeaza sa fie amortizata in 5-6 ani.

Pe langa megasiloz, statia din Brembate dispune de doua regulatoare ce permit alimentarea a doua camioane simultan, timpul necesar fiind de 4-5 minute.

Flota pe.tra numara in prezent 250 de masini, dintre care 110 sunt propulsate de motoare LNG. Vehiculele parcurg in medie 120.000 km pe an si transporta marfuri variate, inclusiv produse destinate industriei auto. Recent, Iveco a livrat nu mai putin de 50 de camioane Stralis LNG, echipate cu motor Cursor 9, ce dezvolta 440 CP si au un cuplu motor maxim de 1.700 Nm. Acestea au emisii de Nox reduse cu 32% comparativ cu vehiculele conventionale, respectiv de particule, cu 99%. Foarte important, rezervoarele avand capacitate de 540 l asigura o autonomie de pana la 1.500 km.

Italia este atat de avansata in implementarea LNG, incat pana la sfarsitul acestui an se asteapta ca alte 15 statii de alimentare sa fie deschise in intreaga peninsula.

Spre deosebire de motorina, gazul natural nu necesita o procesare atat de laborioasa. Costurile de productie sunt astfel reduse, ceea ce permite un tarif de comercializare scazut. De altfel, LNG incepe sa prinda si in sectorul maritim.