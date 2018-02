News | 2018

13.02.2018 / Trafic Media Detalii

Ministrul Transporturilor din Italia, Graziano Delrio, impreuna cu omologii sai germani si austrieci au refuzat, la reuniunea de la Brenner din München, cererile guvernatorilor locali din Trentino Alto Adige si Tirol de crestere a taxelor de autostrada pe trecatoarea Brenner. Delrio a subliniat ca daca vor exista cresteri ale taxelor de trecere a pasului Brenner acestea vor trebui esalonate in timp, tinand cont de impactul vehiculelor asupra mediului.



Thomas Baumgartner, presedintele ANITA, a explicat ca cele mai moderne vehicule cu motoare Euro 6 vor fi excluse din posibilele cresteri de taxe, deoarece acesta considera ca cei care au investit in modernizarea flotelor nu ar trebui penalizati. In schimb, Baumgartner a fost de acord cu propunere+C109a presedintelui Alto Adige, Arno Kompatscher, de a mari oferta de 100 de trenuri intermodale pe zi la preturi competitive, pentru a permite transportatorilor sa foloseasca calea ferata. „Modelul elvetian trebuie imitat, in cazul in care se doreste functionarea completa a tunelului Gotthard, ce va permite folosirea trenurilor mai eficiente, cu o lungime de 750 metri si o capacitate de 2.000 tone. Fiecare unitate transportata cu sistemul intermodal este subventionata cu pana la o treime din costurile de transport feroviar, iar sistemul de autostrada rulanta (RO-LA) primeste pana la doua treimi din aceste costuri.

Presedintele ANITA subliniaza ca, in lipsa unor masuri dure de management, nu se va putea atinge obiectivul fixat pentru 2027 ca jumatate din traficul de marfa sa fie preluat de transportul intermodal.

Acesta a adaugat ca exista inca problema blocajelor de trafic de pe A22 la orele de varf, care poate fi rezolvata prin suspendarea interdictiei de tranzit pe timp de noapte din Tirol, ce poate ajuta la diluarea traficului greu pe tot parcursul zilei. Daca la München, aglomeratia de pe sosele era cauzata in special de vehiculele grele, pe la Brenner trec anual doua milioane de camioane, dar si 12 milioane de autoturisme aflate in tranzit, de sase ori mai multe decat pe la Munchen. Iar acestea cresc atat poluarea din zona, dar cauzeaza si blocaje in trafic. „Inainte existau trenuri care transportau vehiculele turistilor, dar acest proiect a fost abandonat. De ce nu am reintroduce acest serviciu?“