News | 2018

13.02.2018 / Trafic Media Detalii

Un prim verdict a fost emis de o instanta germana, mai precis cea regionala de la Hanovra, cu privire la cererea de despagubire adusa de cumparatorii de camioane impotriva producatorilor, sanctionati deja de UE, cu o amenda record in istoria UE, a carei valoare s-a ridicat la circa 3 miliarde de euro.



In acest caz, cele doua parti au fost MAN, constructorul bavarez ce apartine grupului VW, acuzat ca a fost parte din acest cartel al producatorilor, dar care a scapat de amenda pentru ca a dezvaluit cartelul catre autoritati, si municipalitatea orasului Gottingen, care a cumparat mai multe camioane in perioada in care cartelul era in vigoare. Tribunalul de la Hanovra nu a cuantificat inca repararea daunelor sau dobanda aferenta, dar a folosit un fel de prezumtie, sustinand ca au existat daune. In realitate, exista o trecere a sentintei in care i se da indirect un detaliu util, de asemenea, pentru a determina prejudiciul si este cel in care se considera valabila o clauza a conditiilor generale ale contractului stipulate intre orasul Göttingen si MAN in care o o compensatie de 15% in cazul in care achizitiile au fost afectate de incalcarile regulilor antitrust. Acest procent a fost considerat de Curte drept echitabil sau, in orice caz, nu este excesiv in comparatie cu amploarea daunelor evaluate in instanta. In realitate, noteaza revista Uomini e Trasporti, exista un pasaj in sentinta care ofera indirect un detaliu util pentru a determina pagubele, fiind acela in care se considera valida o clauza din contractul dintre municipalitate si MAN prin care se acorda o compensatie de 15% in cazul in care achizitiile au fost afectate de incalcarile regulilor antitrust. Iar Tribunalul a judecat acest procent ca fiind echitabil sau, in orice caz, nu atat de mare comparativ cu amploarea daunelor evaluate in instanta. In ultimele saptamani, procese in care se discuta cereri de despagubire impotriva producatorilor de camioane gasiti vinovati de catre Comisia Europeana (MAN, Daimler, Iveco, Volvo/Renault, DAF si Scania) au inceput in Spania, Germania, Marea Britanie si Tarile de Jos.