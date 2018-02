News | 2018

13.02.2018 / Trafic Media Detalii

Dacia a depasit vehiculul cu numarul 1 milion inmatriculat in Franta, de la lansarea brandului in iunie 2005. In 2017, Dacia s-a clasat pe locul cinci in piata de automotive, pentru prima oara in istorie fiind pe locul al treilea la vanzari pe piata de clienti persoane fizice in Franta.

Sandero ocupa primul loc in preferinta francezilor, cu 51,982 unitati comercializate. De la lansarea sa in iunie 2005, cu Logan, marca Dacia si-a extins considerabil gama de produse fara sa se indeparteze de la principiile sale fundamentale: facilitarea accesului la vehicule noi, atractive, de calitate, fiabile si accesibile. Astazi, Dacia este prezenta cu sase modele - Sandero, Logan si Logan MCV primind un facelift la finalul anului 2016 -, Dokker, Lodgy si Duster. Lansat in 2010, Duster este un punct de referinta in segmentul SUV, despre care Renault spune ca nu are concurenti reali in ceea ce priveste raportul pret-performanta.



„Aceasta piatra de hotar a unui milion de vehicule Dacia in Franta, in mai putin de 13 ani, confirma pozitia brandului ca un jucator cheie pe piata franceza de automobile, unde a ocupat pozitia a 5-a in ultimii 5 ani, orientandu-se in principal catre clientii privati. Pozitionarea relevanta a marcii, in conformitate cu asteptarile clientilor, ofera in continuare perspective bune de crestere“, a declarat Damien Delcloque, Brand Director Dacia Franta.