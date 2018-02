News | 2018

13.02.2018 / Trafic Media Detalii

Compania petroliera canadiana Suncor Energy a anuntat planurile de renuntare la peste 400 de operatori, in urmatorii sase ani, prin achizitia unei noi flote de vehicule autonome Komatsu, dupa cum arata www.constructioncayola.com.



In prezent, Suncor Energy utilizeaza deja noua camioane autonome care transporta materiale de constructie pe un santier din Alberta. Compania intentioneaza sa-si extinda flota cu peste 150 de astfel de vehicule, initial pentru utilizarea in mina North Steepbank, la nord de Fort McMurray. Cu un cost estimat de 5 milioane de dolari fiecare, vehiculele autonome permit reducerea costurilor de operare.

Primul camion Komatsu a fost folosit in minele de cupru Coldelco din Chile cu peste un deceniu in urma. Astazi, Rio Tinto a optat pentru aceste modele si in Australia, controlate de la distanta, din centrul operational din Perth, la 1,5 km de mine. La randul sau, Suncor Energy a explicat ca activitatea de control a camionului se va face local, de la mine.