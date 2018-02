News | 2018

14.02.2018 / Trafic Media Detalii

Producatorul austriac Palfinger a raportat in 2017 venituri in valoare de 1,471 milioane de euro, in crestere cu 8,4% fata de 1,357 de milioane de euro in anul precedent, vanzarile de macarale, platforme de acces si de echipamente pentru manipularea materialelor atingand un nou record pentru al saptelea an consecutiv, dupa cum arata khl.com.

Palfinger a atribuit succesul in primul rand "situatiei favorabile a industriei constructiilor din Europa si vanzarilor de succes din CSI". Palfinger a reusit sa-si continue cresterea in ciuda restructurarii globale. Costul restructurarii in America de Nord si in afacerile maritime ale companiei a fost raportat la 19,5 milioane de euro.



Felix Strohbichler si Martin Zehnder, membrii ai conducerii Palfinger, au declarat: "2017 a fost un an de consolidare. Dupa ce a facut cea mai mare achizitie din istoria sa in 2016, compania a luat masuri cuprinzatoare, in principal in America de Nord si in afacerile marine, pentru a facilita in continuare o crestere profitabila. In 2017 am stabilit, de asemenea, noua noastra viziune si strategie."

Privind in perspectiva, Palfinger prognozeaza un nou an record, chiar daca sintuatia din 2018 prezinta o mare incertitudine.