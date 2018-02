News | 2018

14.02.2018 / Trafic Media Detalii

Primaria municipiului Buzau propune spre dezbatere proiectul de instituire a unei „Zone rosii“, ce va cuprinde peste zece strazi din centrul orasului, unde stationarea autoutilitarelor si microbuzelor va fi interzisa, dupa cum anunta Agerpres. Zona este compusa din strazi centrale, cu o infrastructura depasita si mult prea inguste pentru a permite simultan circulatia masinilor si stationarea autoutilitarelor. Dat fiind ca in municipiul Buzau sunt inmatriculate aproape 60.000 de autovehicule, acesta este unul dintre cele mai aglomerate orase din Romania, raportat la totalul populatiei, a explicat viceprimarul Ionut Apostu.



Aceste autovehicule vor avea dreptul sa stationeze doar in „Zona galbena“, formata din strazi mai „aerisite“ si in „Zona verde“, reprezentata de restul strazilor din Buzau, in care stationarea este permisa. Sanctiunea pentru stationarea neregulamentara a autovehiculelor pe domeniul public consta in ridicarea acestora de un serviciu specializat al Primariei, costurile pentru recuperarea autovehiculului ajungand la 900 de lei.