News | 2018

15.02.2018 / Trafic Media Detalii

Volumul lucrarilor de constructii a scazut anul trecut, ca serie bruta, cu 5,4%, comparativ cu 2016. Pe elemente de structura, au avut loc scaderi la lucrarile de intretinere si reparatii curente (24,6%) si la lucrarile de reparatii capitale (17,7%). Lucrarile de constructii noi au crescut cu 4,9%. Pe obiecte de constructii, au avut loc scaderi la constructiile ingineresti, cu 21,3%, si la cladirile nerezidentiale, cu 12,6% in vreme ce cresteri s-au inregistrat pe segmentul cladirilor rezidentiale (+69,7%).



In decembrie 2017, volumul lucrarilor de constructii, ca serie bruta, a crescut fata de luna precedenta cu 22,1% si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate a crescut cu 4,4%. Fata de luna corespunzatoare a anului precedent, volumul lucrarilor de constructii a crescut, ca serie bruta, cu 8%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate a crescut cu 5,6%.