News | 2018

15.02.2018 / Trafic Media Detalii

Primaria municipiului Satu Mare va lansa in acest an o aplicatie ce va putea fi folosita atat la achizitia de bilete de autobuz, cat si la aflarea pozitiei mijloacelor de transport in comun, a anuntat primarul Kereskenyi Gabor, citat de Agerpres. „Dorim sa implementam o noutate absoluta in orasul nostru. Dupa modelul oraselor mai mari, in care exista in diferite forme aplicatii gen City App, dorim sa avem si noi aplicatii online privind serviciile primariei, accesibile pe telefoane si pe tablete pentru toti locuitorii orasului. Pana in 2020, toate serviciile primariei se vor conecta pe aceasta platforma.



City App-ul are o parte care se leaga si de transportul public, un sistem de e-ticketing, pe care il vom implementa impreuna cu Transurban, care va ajuta publicul calator sa beneficieze de servicii de calitate“, a declarat edilul.

Prin intermediul aplicatiei se vor putea trimite documente, face sesizari, se vor putea plati taxe.