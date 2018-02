News | 2018

15.02.2018

FlixBus a luat nastere in 2013, in contextul liberalizarii pietei germane de transport, iar in prezent a ajuns numarul 1 la nivel european, cu peste 100 de milioane de calatori in numai cinci ani. „Inca de la inceput, viziunea noastra a fost sa reinventam industria de transport cu autocarul, aducand o perspectiva inovatoarea si proaspata. Suntem fericiti sa spunem ca, dupa cinci ani, aceasta viziune a devenit realitate. Am inceput cu trei curse in Bavaria si, in prezent, avem peste 250.000 de curse zilnice in 26 de tari”, a declarat Jochen Engert, cofondator si Managing Director al FlixBus.



FlixBus are in prezent 250 de parteneri de transport in Europa, multi dintre ei fiind afaceri mici si mijlocii, de familie. 60% dintre clientii FlixBus sunt femei care aleg autocarele verzi ca mod preferat de a calatori, datorita sigurantei, confortului si pretului. 33% dintre clienti au varste cuprinse intre 18 si 25 de ani.

FlixBus continua sa se extinda si in 2018, cu noi piete si produse. Pana la finalul anului, autocarele verzi vor fi vazute si in Statele Unite, oferind un nou mod de a calatori americanilor. In Europa, FlixBus va continua sa adauge noi destinatii si conexiuni retelei sale.

Mare parte din succesul FlixBus poate fi atribuit digitalizarii si inovatiilor la nivel de produs, care vor continua sa se imbunatateasca. Printre acestea: aplicatia FlixBus, mobile ticketing, Wi-Fi gratuit la bord, rezervarea biletelor si urmarirea in timp real a autocarelor prin GPS Live Tracking.