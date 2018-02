News | 2018

15.02.2018 / Andrei Besliu Detalii

In municipiul Suceava, detinatorii de masini electrice pot folosi pentru incarcare, gratuit, reteaua publica de E-statii, a anuntat viceprimarul Lucian Harsovschi, citat de Agerpres. Toate cele 28 statii de incarcare, dintre care sunt functionale deocamdata 22, au fost instalate in cadrul proiectului ”Electromobilitate - Vehicule electrice pentru o municipalitate verde”, cofinantat in proportie de 85% prin Programul de Cooperare Elvetiano-Roman. Este vorba despre 14 statii standard de 7,2 kW si 14 statii rapide de 22 de kW, ce pot fi folosite gratuit de orice persoana fizica sau juridica, prin intermediul unui card eliberat gratuit de primarie, odata cu o legitimatie pentru parcare gratuita.



”Din cele 28 de statii de alimentare, 22 sunt functionale, pentru patru statii urmeaza sa fie semnat contractul de alimentare cu energie electrica, iar pentru doua se asteapta inca solutia tehnica pentru racordare. Conectorul este de tip 2 standard european, la care masina trebuie sa vina cu cablul”, a spus viceprimarul Sucevei, precizand ca toti utilizatorii cardurilor vor folosi gratuit aceste statii de incarcare a masinilor electrice in urmatorii cinci ani.

Potrivit lui Harsovschi, in municipiul Suceava sunt doi detinatori de masini electrice 100% si 42 care au masini hibride.

Tot prin acest proiect cu fonduri elvetiene, primaria a cumparat 10 biciclete electrice si va mai achizitiona 13 masini si cinci microbuze electrice. Totodata, municipalitatea va achizitiona cu fonduri europene 40 de autobuze electrice pentru societatea de transport public local-TPL.