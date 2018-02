News | 2018

… care va beneficia de experienta acumulata in 10 ani de testare in conditii reale, alaturi de clienti, a unor modele propulsate astfel. Noile camioane, care vor fi produse la fabrica din Blainville-sur-Orne (Franta), pe o linie speciala, sunt concepute pentru utilizare in zone urbane si peri-urbane.

Cand vine vorba de transport sustenabil, Renault Trucks merge pe cartea electro-mobilitatii, deoarece vehiculele cu emisii zero sprijina imbunatatirea calitatii aerului, incetinesc schimbarile climatice si reduc congestionarea traficului, datorita livrarilor silentioase, in afara orelor de program. In plus, se asteapta ca in viitorul apropiat camioanele electrice sa fie indispensabile pentru accesul in centrele oraselor.



Compania a investit masiv in cercetare si dezvoltare in domeniul mobilitatii electrice incepand din 2009 si a realizat teste intensive in parteneriat cu clientii - Speed Distribution, pentru Guerlain, Stef pentru Carrefour, Nestle si Grupul Delanchy - cu diverse tipuri de camioane complet electrice, de la 12 la 16 t, teste care au oferit informatii importante despre conditiile de utilizare, comportamentul bateriilor, facilitatile de reincarcare si cerintele speciale de intretinere pentru vehiculele electrice.

In plus, din 2010 este prezent pe piata un vehicul de 4,5 t, Maxity Electric, iar experienta cu acesta a permis actualizarea retelei in ceea ce priveste vanzarea, intretinerea si reparatia, asa cum arata reprezentantii producatorului, care puncteaza faptul ca vehiculele electrice nu erau o solutie viabila in 2010, dar acum sunt.

Renault Trucks poate profita si de resursele oferite de Grupul Volvo, poate beneficia de pe urma tehnologiilor incercate si testate si poate valorifica sinergiile intre diferitele entitati care lucreaza la dezvoltarea unor vehicule electrice, precum autobuzele, si toate acestea sunt argumente solide in sprijinul afirmatiei ca este capabil sa propuna o gama de camioane eficiente din punct de vedere al costurilor.