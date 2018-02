News | 2018

15.02.2018 / Trafic Media Detalii

CTP si Van Moer Logistics isi extind colaborarea in CTPark Bucharest West, ajungand la aproximativ 20.000 m² de spatii logistice, situati intr-un depozit care va fi finalizat anul acesta.

Noul depozit este standard si a fost proiectat pentru a indeplini cele mai exigente norme in ceea ce priveste calitatea constructiilor si protectia mediului. Lucrarile de constructie pentru cladirea in care Van Moer Logistics va ocupa 20.000 m² au fost demarate anul trecut si au ca data de finalizare inceputul trimestrului al doilea din 2018. Printre caracteristicile depozitului se vor numara: sistemele de izolatie care cresc semnificativ nivelul de eficienta energetica; sistemul de iluminare artificiala la interior si exterior modernizat prin tehnologia Smart LED, precum si trape luminatoare situate in tavane, pentru a se asigura si lumina naturala.



Van Moer Logistics este deja chirias in CTPark Bucharest West, acesta utilizand un depozit de aproximativ 5.000 m² in fostul Mercury Logistics Park, acum parte a CTPark Bucharest West. Noul depozit este construit de cealalta parte a autostrazii A1, iar Van Moer Logistics se va muta integral, imediat dupa finalizare.