16.02.2018 / Trafic Media Detalii

MOL Romania a deschis prima statie de incarcare pentru autovehicule electrice, amplasata in perimetrul benzinariei din zona Nicolae Caramfil din Bucuresti. Alimentarea autovehiculelor la statia de incarcare electrica se face prin curent alternativ si curent continuu de 50 kW, statia fiind astfel compatibila cu orice tip de autovehicule vandut in Europa si Asia, electric sau hybrid.

In cadrul statiei pot fi alimentate simultan 2 masini, in functie de model, bateria unui autovehicul electric putand fi incarcata la 80% din capacitatea sa in doar 20 de minute.



Deschiderea primei statii MOL de incarcare pentru masini electrice face parte din strategia pe termen lung „Grupul MOL 2030“, care vizeaza, printre altele, transformarea operatiunilor “traditionale” ale companiei de vanzare de carburanti in principalul furnizor de solutii de mobilitate. O alta componenta a acestei strategii este parteneriatul MOL in cadrul consortiului NEXT-E, care vizeaza construirea unei retele de incarcare pentru autovehicule electrice in sase tari din Europa Centrala si de Est. Prin proiectul NEXT-E vor fi instalate 222 statii standard de incarcare rapida (50 kW) si 30 de statii de incarcare ultra-rapide (150-350 kW), creand astfel o infrastructura esentiala pentru incarcarea vehiculelor electrice in Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Croatia si Romania. Urmatoarele statii de incarcare electrice din reteaua MOL Romania vor fi cele deschise in cadrul proiectului NEXT-E, 14 statii de incarcare electrica urmand a fi deschise de catre MOL pana la finalul anului 2018.

In paralel, MOL Romania a continuat extinderea retelei de benzinarii, ajungand la 213 statii de alimentare, in 96 dintre acestea fiind deja implementat conceptul Fresh Corner. Statiile de alimentare cel mai recent deschise sunt localizate in judetele Bihor, Constanta si Sibiu si deservesc atat traficul de tranzit national, dar si traficul local, fiind deschise in urma unei investitii de 3,5 milioane de euro.