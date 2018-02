News | 2018

16.02.2018 / Trafic Media Detalii

DKV Euro Service demareaza un parteneriat cu Startplatz, cel mai mare incubator si accelerator pentru start-up-uri din North Rhine Westphalia, Germania. Compania intentioneaza astfel sa castige de pe urma metodelor de evolutie rapida si a practicilor de lucru specifice start-up-urilor.

Odata cu formarea noului departament pentru solutii digitale, DKV Euro Service isi extinde expertiza in dezvoltarea unor modele de business digitale, arata compania intr-un comunicat. Startplatz ofera consultanta pentru firmele nou infiintate pentru o perioada de timp cu scopul de a le ajuta sa se dezvolte rapid. Devenind membru, DKV va beneficia de experienta si de o retea vasta de parteneri ai companiei. Parte din aceasta colaborare, angajatii DKV au acces, spre exemplu, la birouri comune la Startplatz Dusseldorf. In plus, acestia pot aprofunda metode de dezvoltare inovatoare si practici de lucru dinamice din cazuistici ale start-up-urilor si pot participa la evenimente de networking.



„Prin cooperarea cu STARTPLATZ, toate domeniile afacerii noastre vor beneficia de directiile inovatoare generate in domeniul start-up-urilor”, spune Frank Heimburger, Head of Digital Solutions la DKV Euro Service. „Asemenea cunostinte sunt foarte valoroase pentru noi. In primul rand vom putea oferi consultanta si mai buna si mai tintita in cadrul procesului continuu de digitalizare a domeniilor noastre de business. In al doilea rand vom castiga experienta pentru dezvoltarea viitoare a noilor modele de business digitale”, a mai precizat sursa citata. Compania a fost atenta de ceva timp la start-up-uri cu scopul extinderii viitoare a serviciilor sale. In dezvoltarea unui card de combustibil digital, spre exemplu, furnizorul de servicii de stransport lucreaza cu un start-up denumit zahlz, care face parte din Q1 Energie AG.